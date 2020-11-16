Міла Кузнєцова, яка знаменита тим, що у неї 13-й розмір грудей, розважає публіку, як вміє

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, цього разу Міла вирушила в театр на виставу "Мартин Боруля". Для виходу в світ Міла вибрала червону сукню в клітку з неосяжно глибоким декольте.

Руки Кузнєцова грайливо доклала до своєї шиї, проте увага всіх прикута все одно до її феноменально великих грудей, яку чудово видно на новому кадрі від Міли.

"Перший раз з часів карантину пішла в театр на п'єсу "Мартин Боруля" насолодилася і вразилася живою грою акторів! Навіть коли відклеїлися вуса у головного персонажа весь зал підтримав ну і звичайно ж посміявся)))🤗 🤣 👍", - підписала знімок знаменитість.

Фанати в коментарях як завжди викупали Мілу Кузнєцову в захопленнях і компліментах.

"Gorgeous! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Rrrrrrr💋💋💋💋💋💋💋💋 🔥😍👏 Ох вже мої улюблені принади ❤️ Wowowowoowow🤗 🖕 👉", – написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Міла Кузнєцова насилу "упакувала" свої принади в шкіряний корсет: здавалося, що вони ось-ось вистрибнуть звідти. Але не одним чарівним декольте звернула на себе увагу дівчина. Модель загримувала обличчя до невпізнання, використовуючи чорну і білу фарби, а також начепила на голову масивний вінок.

"Ох ти і красуня, у тебе абсолютно все красиве)))"; "я закохуюся в цю жінку"; "Дивись, Хелловін закінчився, пустунка! 😂 ",- відреагували користувачі.

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