Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, блиснула бюстом крупним планом

Зірка вибирає для фотосесій і своїх виходів найспекотніші вбрання з декольте, показуючи свої великі принади, пише Politeka.net.

Модель з пишними формами, як у Кім Кардашьян, не може залишити байдужими своїх шанувальників.

Цього разу зірка постала в сукні забарвлення "гусячої лапки". Наряд обтягнув великі груди, тонку талію і пишні стегна. Фігура у формі пісочного годинника в такій сукні виглядала чудово.

Модель записувала сторіз, перебуваючи у вбиральні. Вона навела камеру на дзеркало.

В іншому кадрі зірка постала, коли сиділа за столиком кафе. Вона зробила селфі, показавши пишні груди. Принади притягували погляд, як і макіяж красуні з акцентом на пишні вії.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості, але зрозуміло, що вона зводить з розуму всіх шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі сиділа на дивані за столиком в ресторані. Красуня показалася в сукні з розрізами з величезним декольте, зате без білизни. Модель зібрала хвіст в тугий вузол, а сама дивилася в об'єктив камери.

"Йому потрібна справжня жінка, щоб хвалитися", - написала зірка під фото.

Раніше повідомлялося, що Гюль Бахарі позувала в рожевому костюмі. Зірка розгорнулася спиною, хвалячись пружними сідницями, на яких і був зроблений акцент. Красуня, як можна зрозуміти, була без білизни, а волосся зібрала в косу.

"Не змушуй мене чекати занадто довго", - написала Гюль під фото.

Користувачі мережі написали багато приємного у бік яскравої зірки.

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