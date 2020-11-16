Німецька модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з голлівудським актором Бредом Піттом, показала ніжний образ у спальні

Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня розмістила особисті фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На цей раз дівчина постала перед шанувальниками в білому ТОПі на зав'язках, який підкреслив її спокусливі груди.

На одному зі знімків Ніколь Потуральскі позує поруч з незастеленим ліжком, судячи з усього, вона лише недавно покинула своє розкішне ложе. Модель показала своє прекрасне обличчя з трохи лукавою посмішкою, яке висвітлили сонячні промені з вікна. На іншому кадрі вона сфотографувалася спиною, обернувшись через плече, і продемонструвала, що на ній немає бюстгальтера.

Користувачі соціальної мережі почали вихваляти красу Ніколь в коментарях під постом:

"Сяюча"; "Сонячна"; "Красиво і мило"; " чудова Ніко 🔥"; " Ангельське Сонце️️️"; "прекрасна королева";" бездоганна";" ти чудова";" №1 в світі"; " Твої очі..."; "Приголомшлива"; "Моя принцеса"; " Ти виглядаєш ідеально. У тебе краса, яка змушує серце битися частіше"; "Мій улюблений ангел в Інстаграме, така красива💗 😍"; "Ого, перша картинка класна, а ти просто приголомшливо сексуальна"; "ця дівчина - абсолютний ангел. Робить мій день кожен раз, коли я дивлюся на неї. Супермодель викликає флюїди, але ніякої нісенітниці".

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