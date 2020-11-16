Скандальний російський співак Микола Басков зачарував жінок своїми талантами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував кадр зі зйомок кулінарного шоу. На фото Басков був зображений поруч з Отаром Кушанашвілі. На столі перед зірками красувалися продукти. Басков виглядав задумливим. По всій видимості, він готувався до зйомок, обговорюючи рецепт з ведучим.

"Готуємо з @otar.kushanashvili а що, дізнаєтеся в передноворічному ефірі", - заінтригував шанувальників Басков.

За короткий час його пост зібрав майже 9 тисяч лайків.

"Коля кулінар, чекаю ваших страв, доброго дня Ніколя, обожнюю вас", "Класно! Ви просто на всі руки майстер!", "Ну ви відмінний кухар, Коля, чекаємо. Борщ? М'ясо?", "Як ви готуєте, та ще й з гумором, одне задоволення спостерігати! Чекаємо", "Вже слинки течуть! Чоловіки, які вміють готувати це прекрасно", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Микола Басков похвалився зовнішнім виглядом після схуднення. Артист поділився фотографією з літака, на якій він зухвало розвалився на розкішному диванчику.

Як відомо, не так давно Басков схуд на цілих 16 кілограм. Ходили чутки, що він зробив ліпосакцію, але сам артист такі заяви заперечує.

Нагадаємо, що схудлий до невпізнання Басков розбурхав видом, показовий кадр:"як Девід Бекхем".

Як повідомляла Politeka, Басков в безглуздому вигляді вразив новою компанією, тільки Кіркорова не вистачає: "гидко, коли таких людей...".

Також Politeka писала, що молодий Басков змусив дітей Пугачової відпалювати, зачепило навіть Галкіна:"Дико тусим".