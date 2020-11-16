Скандальный российский певец Николай Басков очаровал женщин своими талантами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал кадр со съемок кулинарного шоу. На фото Басков был запечатлен рядом с Отаром Кушанашвили. На столе перед звездами красовались продукты. Басков выглядел задумчивым. По всей видимости, он готовился к съемкам, обсуждая рецепт с ведущим.

«Готовим с @otar.kushanashvili а что, узнаете в предновогоднем эфире», - заинтриговал поклонников Басков.

За короткое время его пост собрал почти 9 тысяч лайков.

«Коля кулинар, жду ваших блюд, доброго дня Николя, обожаю вас», «Классно! Вы просто на все руки мастер!», «Ну Вы отличный повар, Коля, ждем. Борщ? Мясо?», «Как Вы готовите, да ещё и с юмором, одно удовольствие наблюдать! Ждём», «Уже слюнки текут! Мужчины умеющие готовить это прекрасно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Николай Басков похвастался внешним видом после похудения. Артист поделился фотографией из самолета, на которой он дерзко развалился на роскошном диванчике.

Как известно, не так давно Басков похудел на целых 16 килограмм. Ходили слухи, что он сделал липосакцию, но сам артист такие заявления отрицает.

Напомним, что похудевший до неузнаваемости Басков взбудоражил видом, показательный кадр: «Как Дэвид Бекхэм».

Как сообщала Politeka, Басков в нелепом виде поразил новой компанией, только Киркорова не хватает: "Противно, когда таких людей...".

Также Politeka писала, что молодящийся Басков заставил детей Пугачевой отжигать, зацепило даже Галкина: "Дико тусим".