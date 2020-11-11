Російський артист Микола Басков знайшов нових шанувальників в особі дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

Знаменитий співак розмістив на своїй сторінці в "Instagram" забаве відео, в якому Близнюки заспівали його нову пісню, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Нещодавно Микола Басков випустив спільний трек "Дико тусим" з молодим виконавцем Данею Мілохіним. Оне вирішив показати, як його молодіжний проект набирає популярність на прикладі Гаррі і Єлизавети Галкіних. Малюки на радість одному сімейства виконали уривок з пісні, енергійно танцюючи навіть без музики. Дівчинка вбралася в строгий сірий костюм і лаковані чобітки, а її брат надів черевики, футболку і темно-сині джинси.

"Моя аудиторія з кожним днем ставати все молодшою 🔥 🤪 ось і Гаррі з Лізою Галкіни підхопили наш хіт "Дико тусимо", - поділився Басков своїми емоціями в описі.

Користувачі "Instagram" оцінили музичний талант дітей у коментарях, навіть зірковий батько Максим Галкін не втримався:

"Красень і красуня і причому дуже голосисті"; "яка преласть дітлахи такі милі . звичайно до тебе моє мило сонечко, Колюшка будуть тягнутися і діти і молодь ти ж дуже хороший а діти відмінно відчувають хороших людей"; " вищий пілотаж влаштували челендж класна підтанцьовка, молодці діти Галкіни похвалили вас!!! Потім всі прісоедінятся до такого шикарного хіту".

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