Сканадально відома російська актриса Христина Асмус, яка свого часу прославилася завдяки зйомкам в популярному серіалі "Інтерни" в ролі лікаря Варі Черноус, дуже любить епатувати публіку

Що б не робила зірка, це викликає непідробний інтерес у великої армії шанувальників і злобу у не меншої кількості хейтерів актриси, повідомляє Politekа.

Сьогодні актриса вирішила підкорити шанувальників строгим стилем - на Христині проста світло-коричнева сорочка, верхні гудзики на ній розстебнуті, проте в "рамках пристойності".

На всіх трьох кадрах Христина сидить практично в однаковій позі, і лише придивившись можна зрозуміти, що різні на кадрах десерти на столику перед нею.

"1, 2 або 3? 🤪 🤤 ", – підписала пост зірка.

Фанати миттєво відреагували на новий пост знаменитості. Всього за 25 хвилин вони поставили понад 15 тисяч лайків і невтомно пишуть в коментарях, що думають про Христину.

"Всі три!) Аж слинки потекли! Раз, два, три-Христиночка Асмус замри! Раз, КЛК. Два, КЛК. Три, КЛК. Викладаємо!)))) Ні, ну третьому фото, безумовно краще, відразу видно руку професіонала 😍 😍 😍 виключно# 3! На перших двох взагалі не схожі на себе🤣 Дуже люблю вас, все буде добре💕💕💕💕🎉🎉🎉 Ласун 🍰😄 бери все Якісь дивні брови зараз😁 ніби приліпили від іншої особи😮 звичайно, 2, якщо це чізкейк ☝️ Ще можна взяти печеньку, намазати варенням і зверху сир 🧀 Але цей секрет, тільки для тонкого шару інтелігенції :)🤗😍😍😍ти найкраща!!!❤ ️ ❤ ️ ",- написали хейтери і фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Христина Асмус поскаржилася на нові проблеми після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим.

Вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в білій футболці і яскравому макіяжі. Знаменитість розповіла в описі, що дуже не любить холодну погоду, особливо коли нікого обійняти в ліжку.

Нагадаємо, Харламов висміяв Асмус після розлучення, ганебні кадри: "ви що, знущаєтеся?"

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Харламова і Асмус змусила батька волати від жаху, відео.

Також Politeka писала, що хворіє Христина Асмус від душі постебалась над Харламовим з роззявленим ротом.