Українська співачка Олександра Зарицька з гурту KAZKA побувала на популярному шоу "Танці з зірками"

Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото із закулісся проекту, на якому зображена разом зі знаменитим красенем, передає Politeka.net.Олександра прийшла на шоу в незвичайній сукні з білим топом і довгими рукавами, а також рельєфним корсетом, що переходить в довгий поділ. Образ виконавиці довершила кучерява зачіска і масивні сережки.

Компанію Зарицькій на фото склав поп-співак Аlekseev (Микита Алєксєєв). Він постав перед глядачами в чорних брюках і розкішній сорочці з просторими рукавами і блискучим декором. Виконавець з променистою посмішкою злегка нахилив голову, заклавши одну руку в кишеню.

"Поруч", - підписала знімок Зарицька, використавши назву їх з Аlekseev спільного треку.

Користувачі соцмережі висловили парі своє визнання в коментарях до фото:

"Приголомшливі 😍"; "Класна блуза, у моєї мами пам'ятаю така була😀"; "Ви дуже класні, пісня - супер".

Раніше Олександра розмістила у себе в мікроблозі відео, в якому показала своє обличчя крупним планом. Дівчина зробила собі традиційний яскравий макіяж, густо нафарбувавши очі тінями і наклавши на повіки різнокольорові камені, а також заплела волосся в косичку. Співачка зробила акцент на своїх пухких губах і спокусливо позувала на камеру.

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