Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA побывала на популярном шоу "Танці з зірками"

Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото из закулисья проекта, на котором запечатлена вместе со знаменитым красавцем, передает Politeka.net. Александра пришла на шоу в необычном платье с белым топом и длинными рукавами, а также рельефным корсетом, переходящим в длинный подол. Образ исполнительницы довершила вьющаяся прическа и массивные серьги.

Компанию Зарицкой на фото составит поп-певец Аlekseev (Никита Алексеев). Он предстал перед зрителями в черных брюках и роскошной рубашке с просторными рукавами и блестящим декором. Исполнитель с лучезарной улыбкой слегка наклонил голову, заложив одну руку в карман.

"Рядом", - подписала снимок Зарицкая, использовав название их с Аlekseev совместного трека.

Пользователи соцсети выразили паре свое признание в комментариях к фото:

"Потрясающие 😍"; "Классная блуза, у моей мамы помню такая была😀"; "Вы очень классные, песня - супер".

Ранее Александра разместила у себя в микроблоге видео, в котором показала свое лицо крупным планом. Девушка сделала себе традиционный яркий макияж, густо накрасив глаза тенями и наложив на веки разноцветные камни, а также заплела волосы в косичку. Певица сделала акцент на своих пухлых губах и соблазнительно позировала на камеру.

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