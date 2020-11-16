Жена известного украинского танцора Влада Ямы рассказала, как он себя чувствует после травмы, полученной на «Танцях з зірками»

Накануне Влад выступил на паркете с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком в рамках задания четвертьфинала, в котором участникам шоу нужно было станцевать с судьями. Во время их номера Яма получил травму, после чего стало известно, что он отправился в больницу.

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм жена танцора, Лилия Яма, рассказала о том, как он себя чувствует сейчас.

«Вы все спрашиваете, как Влад. Слава Богу, все в порядке. Есть травма, слава Богу, не перелом. С ним все в порядке! Счастливый, завтракает…рука пока вот так вот», - рассказала Лилия, переводя камеру на своего мужа, который сидит за столом с перебинтованной рукой.

Сам Яма показал свою руку на камеру и заявил: «А левая вообще отлично», в шутку продемонстрировав еще и свою здоровую руку.

Судя по улыбкам на лице пары и шуткам хореографа, чувствует он себя действительно хорошо.

Напомним, на прошлой неделе Влад Яма с женой и сыном отдыхали в ОАЭ. Поэтому номер для шоу «Танці з зірками» репетиновали в основном по видео связи. А тренировка вживую была только одна.

Напомним, Влада Яму срочно госпитализировали с «Танців з зірками»: что произошло, появилось видео.

Как сообщала Politeka, "скорая" забрала Влада Яму с эфира "Танців з зірками", в каком он сейчас состоянии: "Станцевал...".

Также Politeka писала, что жена Ямы из "Танців з зірками" показала дерзкую сторону в коже и шипах: "Ни о чем не жалеть".