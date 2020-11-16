Жена известного украинского танцора Влада Ямы рассказала, как он себя чувствует после травмы, полученной на «Танцях з зірками»
Накануне Влад выступил на паркете с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком в рамках задания четвертьфинала, в котором участникам шоу нужно было станцевать с судьями. Во время их номера Яма получил травму, после чего стало известно, что он отправился в больницу.
Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм жена танцора, Лилия Яма, рассказала о том, как он себя чувствует сейчас.
«Вы все спрашиваете, как Влад. Слава Богу, все в порядке. Есть травма, слава Богу, не перелом. С ним все в порядке! Счастливый, завтракает…рука пока вот так вот», - рассказала Лилия, переводя камеру на своего мужа, который сидит за столом с перебинтованной рукой.
Мама Верки Сердючки засветила свое сокровище, фото пробирает до мурашек: «Мамина доця»
MARUV с диким декольте испытала публику на прочность: "Настоящая наркобаронесса"
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой»
Сам Яма показал свою руку на камеру и заявил: «А левая вообще отлично», в шутку продемонстрировав еще и свою здоровую руку.
Судя по улыбкам на лице пары и шуткам хореографа, чувствует он себя действительно хорошо.
Напомним, на прошлой неделе Влад Яма с женой и сыном отдыхали в ОАЭ. Поэтому номер для шоу «Танці з зірками» репетиновали в основном по видео связи. А тренировка вживую была только одна.
Напомним, Влада Яму срочно госпитализировали с «Танців з зірками»: что произошло, появилось видео.
Как сообщала Politeka, "скорая" забрала Влада Яму с эфира "Танців з зірками", в каком он сейчас состоянии: "Станцевал...".
Также Politeka писала, что жена Ямы из "Танців з зірками" показала дерзкую сторону в коже и шипах: "Ни о чем не жалеть".