Хореограф Влад Яма записал расказал о своем состоянии после того. Как получил травму в эфире шоу «Танці з зірками»

Соответствующее видеообращение появилось на странице артиста в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

«Со мной все в порядке. Обезболивающее, лед. И нужно сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает», - сказал хореограф.

Также Влад Яма показал фото.

Как сообщалось, в четвертьфинале шоу «Танці з зірками» один танец участники танцевали втроем с одним из судей. Влад Яма стал партнером Юлии Саниной и Дмитрия Жука. Вместе они исполнили фьюжн. Ианец понравился судьям. Однако после номера ведущий Юрий Горбунов сообщил, что Влад Яма получил травну и ему понадобилась срочная помощь медиков.

Напомним, на прошлой неделе Влад Яма с женой и сыном отдыхали в ОАЭ. Поэтому номер для шоу «Танці з зірками» репетиновали в основном по видео связи. А тренировка вживую была только одна.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал подросшего сына, жена Монатика не удержалась: "Прекрасные!"

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" покорил своими бицепсами в тонкой маечке: "Как красиво"

Также Politeka писала, что Жена Ямы в леопардовом купальнике похвасталась развлечениями на пляже: «Влад не может без…»