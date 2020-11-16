Відому виконавицю Віру Брежнєву, екс-учасницю культового гурту "ВІА Гра" жорстко розкритикували за те, що вона стала запрошеним зірковим експертом модельного реаліті-шоу " Супер Топ-модель по-українськи"

Як повідомляє Politeka, фешн-фотограф Соня Плакидюк розмістила на своїй сторінці в Instagram фотографію учасниць проекту, серед яких стояла і Брежнєва. Співачка грайливо зробила "губки качечкою", на ній – білий стильний піджак, волосся знаменитості розпущене.

Багатьом це не сподобалося, про що вони моментально написали в коментарях до посту.

"О! Бачу "наші" повертаються з чужини! Скільки літ, скільки зим ми славно жили без пані Віри! А відколи пані Брєжнєва знов в Україну їздить? Що це за дружба з-за парєбріка? Брєжнєва це зашквар! Мінус репутація", - пишуть розгнівані хейтери.

Правда, знайшлися і ті, що вирішив заступитися за співачку.

"Стільки негативу в бік Віри Брежнєвої, а вона ідеально вписується в цей сезон-Красива, сексуальна і дівчина, яка робить багато добрих справ і не офішує їх шкода, що хто може дивитися тільки на ютуб, до виходу серії у вихідні дні вже на виглядають спойлерів (((чекаємо ефіру!!!))) Які ви Класні!!!❤️❤️❤️🔥👏👏👏", – написали фанати шоу і виконавиці.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" позбулася штанів, залишившись в одних панчохах.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Супер топ-модель по-українськи" в панчохах убила наповал відвертою позою.

Також Politeka писала, що розпусниця Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в сітчастих колготках побешкетувала з батогом.