Відому виконавицю Віру Брежнєву, екс-учасницю культового гурту "ВІА Гра" жорстко розкритикували за те, що вона стала запрошеним зірковим експертом модельного реаліті-шоу " Супер Топ-модель по-українськи"
Як повідомляє Politeka, фешн-фотограф Соня Плакидюк розмістила на своїй сторінці в Instagram фотографію учасниць проекту, серед яких стояла і Брежнєва. Співачка грайливо зробила "губки качечкою", на ній – білий стильний піджак, волосся знаменитості розпущене.
Багатьом це не сподобалося, про що вони моментально написали в коментарях до посту.
"О! Бачу "наші" повертаються з чужини! Скільки літ, скільки зим ми славно жили без пані Віри! А відколи пані Брєжнєва знов в Україну їздить? Що це за дружба з-за парєбріка? Брєжнєва це зашквар! Мінус репутація", - пишуть розгнівані хейтери.
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Правда, знайшлися і ті, що вирішив заступитися за співачку.
"Стільки негативу в бік Віри Брежнєвої, а вона ідеально вписується в цей сезон-Красива, сексуальна і дівчина, яка робить багато добрих справ і не офішує їх шкода, що хто може дивитися тільки на ютуб, до виходу серії у вихідні дні вже на виглядають спойлерів (((чекаємо ефіру!!!))) Які ви Класні!!!❤️❤️❤️🔥👏👏👏", – написали фанати шоу і виконавиці.
Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" позбулася штанів, залишившись в одних панчохах.
Як повідомляла Politeka, ведуча "Супер топ-модель по-українськи" в панчохах убила наповал відвертою позою.
Також Politeka писала, що розпусниця Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в сітчастих колготках побешкетувала з батогом.