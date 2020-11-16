Известную исполнительницу Веру Брежневу, экс-участницу культовой группы "ВИА Гра" жестко раскритиковали за то, что она стала приглашенным звездным экспертом модельного реалити-шоу "Супер Топ-модель по-украински"

Как сообщает Politeka, фешн-фотограф Соня Плакидюк разместила на своей странице в Инстаграм фотографию участниц проекта, среди которых стояла и Брежнева. Певица игриво сделала "губки уточкой", на ней – белый стильный пиджак, волосы знаменитости распущены.

Многим это не понравилось, о чем они моментально написали в комментариях к посту.

"О! Бачу «наші» повертаються з чужбини! Скільки літ, скільки зим ми славно жили без пані Віри! А відколи пані Брєжнєва знов в Україну їздить? Що це за дружба з-за парєбріка? Брєжнєва це зашквар! Мінус репутація", – пишут разгневанные хейтеры.

Правда, нашлись и те, что решил заступиться за певицу.

"Столько негатива в сторону Веры Брежневой, а она идеально вписывается в этот сезон - красивая, сексуальная и девушка, которая делает много добрых дел и не офиширует их Жаль, что кто может смотреть только на ютуб, до выхода серии в выходные дни уже на смотрятся спойлеров ((( Ждём эфира!!!))) Какие вы классные!!!❤️❤️❤️🔥👏👏👏", – написали фанаты шоу и исполнительницы.

Напомним, Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» избавилась от штанов, оставшись в одних чулках.

Как сообщала Politeka, ведущая «Супер топ-модель по-украински» в чулках сразила наповал откровенной позой.

Также Politeka писала, что развратница Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» в сетчатых колготках пошалила с плеткой.