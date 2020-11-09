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Украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила идеальными ногами в одних чулках

Как рассказывает Politeka, кадр бы опубликован в Instagram знаменитости.

«Кто-нибудь видел мои штанишки?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Плакидюк позирует рядом с модельным скаутом Сергеем Никитюком, нарядившись в пальто и прозрачное платье. Из-под него можно заметить безупречные ноги красотки, которые знаменитость решила обтянуть чулками.

«…увидишь и не такое», - говорится в тексте сообщения.

На других кадрах Плакидюк позирует уже за звездным коллегой, элегантно присаживаясь и посылая поклонникам «воздушный поцелуй». Однако ответить ей фанаты не смогли, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Stories.

До этого сообщалось, что судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк ошарашила поклонников новым дерзким образом

«Фантастическое платье…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует в платье, которое решила приоткрыть. Из-за этого в кадр попали идеальные изгибы знаменитости. Поклонники красотки буквально «рассыпались» в комплиментах.

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