Украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила идеальными ногами в одних чулках
Как рассказывает Politeka, кадр бы опубликован в Instagram знаменитости.
«Кто-нибудь видел мои штанишки?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Плакидюк позирует рядом с модельным скаутом Сергеем Никитюком, нарядившись в пальто и прозрачное платье. Из-под него можно заметить безупречные ноги красотки, которые знаменитость решила обтянуть чулками.
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«…увидишь и не такое», - говорится в тексте сообщения.
На других кадрах Плакидюк позирует уже за звездным коллегой, элегантно присаживаясь и посылая поклонникам «воздушный поцелуй». Однако ответить ей фанаты не смогли, поскольку кадрами знаменитость поделилась у себя в Stories.
До этого сообщалось, что судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк ошарашила поклонников новым дерзким образом
«Фантастическое платье…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует в платье, которое решила приоткрыть. Из-за этого в кадр попали идеальные изгибы знаменитости. Поклонники красотки буквально «рассыпались» в комплиментах.
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