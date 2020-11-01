Соня Плакидюк, украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила красотой в наряде в сетку

Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, рассказывает Politeka.

«А ну бегом смотреть…а то укушу», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно Плакидюк, которая позирует в облегающем платье с сеткой. На них она задирает ногу в сетку, параллельно играясь с плеткой.

Однако поклонников Плакидюк решила избавить от возможности что-либо сказать – ролик она опубликовала у себя в разделе Stories.

До этого мы писали, что фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк похвасталась формами в одном белье

«Ну что, как вам преображение, кицюнчики? Кто больше понравился?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует в одном приспущенном белье и с камерой в руке. Как можно заметить, звезда стала блондинкой, на голове у нее черный бант. Губы знаменитость решила подвести красной помадой.

«Уууу», - коротко ответила ей певица Наталья Могилевская.

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