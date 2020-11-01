Соня Плакидюк, украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» впечатлила красотой в наряде в сетку
Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, рассказывает Politeka.
«А ну бегом смотреть…а то укушу», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно Плакидюк, которая позирует в облегающем платье с сеткой. На них она задирает ногу в сетку, параллельно играясь с плеткой.
Звезда "ВИА Гры" ошарашила заявлением о романе с Меладзе, Брежневой не позавидуешь: "Начала плакать и..."
"Папа за все заплатил": затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание
51-летняя Дженнифер Лопес впечатлила размерами ягодиц в неприличном боди: "Хороший день"
Украинка с 9-м размером бюста выпятила гигантское декольте в бесстыжей позе: "Прекрасный вид, чтобы проснуться"
Однако поклонников Плакидюк решила избавить от возможности что-либо сказать – ролик она опубликовала у себя в разделе Stories.
До этого мы писали, что фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк похвасталась формами в одном белье
«Ну что, как вам преображение, кицюнчики? Кто больше понравился?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует в одном приспущенном белье и с камерой в руке. Как можно заметить, звезда стала блондинкой, на голове у нее черный бант. Губы знаменитость решила подвести красной помадой.
«Уууу», - коротко ответила ей певица Наталья Могилевская.
Напомним, судья "Топ-модель по-украински" с приспущенной рубашкой показала все, на что способна: "Мечта"
Как сообщала Politeka, звезда "Топ-модель по-украински" переболела анорексией и показалась с новой внешностью
Также Politeka писала, что красотка из "Топ-модель по-украински" похвасталась внушительными формами в наряде в сетку