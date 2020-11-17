Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер "замкнула" свої форми без білизни в тонкому шовку
Знаменитість щоразу вражає своїми яскравими і спекотними образами, пише Politeka.net. Цього разу красуня постала в червоній шовковій блузі на оголене тіло.
Модель потрясла своїм пишним бюстом, який красиво виглядав під шовковою тканиною. Велике декольте надавало великої пікантності образу.
Кайлі натягнула на себе обтягуючі штани з золотого кольору, які крім пишних стегон ідеально підкреслили тонку талію.
Округлі багатства виглядали чудово в такому цікавому образі.
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Образ моделі завершила перука з довгим білим волоссям і босоніжками.
Макіяж виділив красиві риси обличчя Дженнер.
"Цей наряд-вогонь",-написали автори поста, у фан-групі знаменитості.
За три години пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів, в яких користувачі мережі писали компліменти зовнішності кумира.
"Виглядає дуже заманливо", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер постала в короткій сукні, яка обтягнула її пишні принади - бюст і стегна.
Зірка позувала біля машини, вип'ятивши свої груди. Тонка талія під настільки сміливим вбранням виділялася завдяки обтягнутим пишним стегнам.
Блискучі прикраси і маленька сумочка завершили образ.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в закритому купальнику з відкритою спиною. Частково наряд складався з мотузочок. Дівчина лежала на дивані, розвернувшись спиною до камери і демонструвала засмагле тіло. Волосся у Дженнер було розпущеним.
"Мені потрібен новий фільтр. Якщо у когось є для мене, то кидайте, будь ласка", - написав адміністратор групи.
Нагадавши, Кайлі Дженнер з подружкою помірялася "булочками" в бікіні на яхті
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер спокусила пишним тілом в облягаючому вбранні
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер блиснула пишним тілом в" зміїному " топі