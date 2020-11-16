Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, повністю роздяглася для пікантного вигляду

Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала на своїй сторінці в соціальній мережі відверте фото, на якому постала без будь-якого одягу. Вона прикрила оголений бюст білою напівпрозорою фіранкою. Волосся Олена зібрала в тугий пучок на потилиці, щоб вони не відволікали глядача від найцікавішого.

На знімку "українська Кардашьян" позує в профіль до камери, опустившись на коліна і відстовбурчивши п'яту точку. Красуня притиснула білу тканину до своїх грудей, підкресливши їх округлість, і млосно подивилася в камеру, трохи відкривши пухкі губи.

"Хай. Нарешті готова моя картина, яку змалювали з цього фото💔 Показати? День народження через тиждень, а я вже отримую подарунки 😛 мені це подобається 😅", - підписала знімок модель в описі.

Користувачі соцмережі захопилися зовнішнім виглядом Олени в коментарях:

"Смачно !!!"; "шикарна"; "найкрасивіша і сексуальна дівчина"; "я люблю тебе"; " драпірування робить талію ще більш витонченою!😍 😍 😍 😍 😍 "; "Який шикарний вигляд"; " обожнюю натуральну красу🙄 😂"; "захоплююче тіло"; "дуже солодка"; " Виходь за мене заміж ❤️🌹🌹🌹🌹🌹❤️"; "Божественно, ви чудово виглядаєте в таких ніжних образах 😻"; "Така сексуальна ідеальна жінка, вау ❤️ гарна зачіска ❤️ Приголомшлива гаряча поза і зовнішній вигляд, неймовірно хороша фотографія, вау"; "після такої фотки довго не зможу заснути".

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