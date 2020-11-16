Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, полностью разделась для пикантного вида

Как сообщает Politeka.net, девушка выложила на своей странице в социальной сети откровенное фото, на котором предстала без какой-либо одежды. Она прикрыла обнаженный бюст белой полупрозрачной занавеской. Волосы Алена собрала в тугой пучок на затылке, чтобы они не отвлекали зрителя от самого интересного.

На снимке "украинская Кардашьян" позирует в профиль к камере, опустившись на колени и оттопырив пятую точку. Красотка прижала белую ткань к своей груди, подчеркнув их округлость, и томно посмотрела в камеру, чуть приоткрыв пухлые губы.

"Хай. Наконец готова моя картина, которую срисовали с этого фото💔 Показать? День рожденья через неделю, а я уже получаю подарки 😛 Мне это нравится 😅", - подписала снимок модель в описании.

Пользователи соцсети восхитились внешним видом Алены в комментариях:

"Вкусно !!!"; "шикарная"; "Самая красивая и сексуальная девушка"; "Я люблю тебя"; "Драпировка делает талию еще более изящной!😍😍😍😍😍"; "Какой шикарный вид"; "Обожаю натуральную красоту 🙄😂"; "Захватывающее тело"; "Очень сладкая"; "Выходи за меня замуж ❤️🌹🌹🌹🌹🌹❤️"; "Божественно, вы прекрасно выглядите в таких нежных образах 😻"; "Такая сексуальная идеальная женщина, вау ❤️ красивая прическа ❤️ потрясающая горячая поза и внешний вид, невероятно хорошая фотография, вау"; "После такой фотки долго не смогу заснуть".

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