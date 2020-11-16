Раптово зупинилося серце відомого російського актора Юрія Черкасова

Цю інформацію підтвердила прес-служба театру імені Мосради, в якому багато років пропрацював артист.

Актор театру і кіно, колега Анастасії Заворотнюк, а також заслужений артист Росії Юрій Черкасов помер на 60-му році життя.

"Юрія В'ячеславовича любили і поважали колеги. Його відхід-велика втрата для театру", - йдеться в повідомленні Московського театру.

Точна причина раптової смерті Юрія Черкасова не називається. Церемонія прощання з актором пройде 17 листопада в театрі, а похорон — на Мітинському кладовищі.

"Епоха в Мосраді. Світла пам'ять про цього прекрасного артиста", " йдуть великі таланти, така втрата... світла йому пам'ять...", "Дуже сумно... До сліз... Незабутній Глокен...", "Яка втрата, світла пам'ять", - написали користувачі в коментарях.

Варто відзначити, що Юрій Черкасов виступав у театрі імені Мосради з 1990 року. Більш того, актор став популярним після ролей в таких фільмах/серіалах, як «Так не буває», «Всі можуть королі», «Мосгаз», "Таксистка, "Чарівність зла", "Моя прекрасна няня", "Татусеві дочки" і т. п.

Раніше ми розповідали, що зірка серіалу "Татусеві дочки" Михайло Козаков поламав обидві ноги в результаті НП.

Акторові після того, що сталося в ноги "вмонтували" металеві пластини, за допомогою яких буде проходити інтенсивна реабілітація. Козакову довелося перенести 6-годинну операцію.

Через НП популярний актор тепер прикутий до інвалідного крісла.

Нагадавши, "Татова дочка" Карпович няньчиться з дітьми Прилучного, екс-дружині може не сподобатися

Як повідомляла Politeka, зірка "татових дочок" накинулася на росіян через роман з 46-річним Авербухом

Також Politeka писала, що "Татові дочки" виросли і вразили новою зовнішністю, одна краше інший