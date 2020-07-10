Звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович засняли на отдыхе с ее новым предполагаемым возлюбленным Павлом Прилучным

Российская звездная пара попала в объективы папарацци в аннексированном Крыму. Там их заметили в аквапарке, куда актеры пришли с друзьями и детьми Прилучного. Издание Super опубликовало видео, на котором предполагаемые влюбленные весело проводят время.

На видео актеры напоминают настоящую семейную пару: Карпович отлично ладит с детьми Прилучного – 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией. Так, она постоянно носила девочку на руках и играла с ней.

Как рассказали источники, Прилучный с детьми и Карпович поселились недалеко от Ялты в коттедже у реки.

Отметим, что ранее появились слухи о том, что Прилучный завел роман со звездой «Папиных дочек» еще до своего развода с актрисой Агатой Муцениеце. Ранее в этом месяце пару заметили вместе по дороге на отдых.

До этого мы писали, что 34-летняя Мирослава Карпович, наконец, призналась в своей связи с актером, который до недавнего времени еще был женат.

Карпович застукали с 32-летним актером Павлом Прилучным по пути на отдых. Более того, парочка была еще и с двумя его детьми.

"Журналисты тут же дозвонились до Мирославы, и отрицать новый роман она не стала, просто порадовалась неожиданному наплыву подписчиков в инсте, а на хейт и угрозы в комментах ей якобы наплевать", - сообщалось в соцсетях.

Напомним, самую красивую "Папину дочку" застукали с известным актером в неожиданном месте.

Как сообщала Politeka, горячая "Папина дочка" Карпович тайно окольцевала Прилучного, раскрыты детали.

Также Politeka писала, что самая горячая "Папина дочка" Карпович с любовником опозорилась в Крыму.