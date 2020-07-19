Пока Елизавета Арзамасова и Илья Авербух наслаждаются друг другом, люди вокруг, а также бывшая жена фигуриста распускают о них грязные слухи

Пользователи соцсети обвинили звезду «Папиных дочек» в том, что Илья Авербух нужен ей только как источник дохода. По мнению многих поклонников Авербуха, Арзамасова рядом с ним только из-за материальных ценностей, пишет Politeka.net

Арзамасова, в свою очередь, не стала молчать и ответила поклонникам своего возлюбленного.

«Я не белая и пушистая, я взрослый человек со всей палитрой плюсов и минусов. И я довольно активно призываю, чтобы мы относились друг к другу без шор. Instagram — один процент от образа любого человека. Глупо рассчитывать на что-то более глубокое, чем «ах» или «фу». Хотя активное «фу» я быстро отправляю в бан, чтобы лишний раз чужого человека не расстраивать», — отреагировала Лиза в личном блоге.

Однако, поклонники все равно решили не останавливаться – они заявили, что Елизавета Арзамасова в каком-то смысле «нарушает мораль».

«Как прежде уже не будет. Счастье любит тишину, а вы выпустили джинна из кувшина. Светлый детский образ разрушен!» - пишут поклонники.

Напомним, что сведения о романе Авербуха и Арзамасовой произвели фурор – многие поклонники до сих пор не верят тому, что эти отношения – реальны и основываются на взаимной любви.

Одной из них является и бывшая жена Авербуха – Ирина Лобачева. Фигуристка уверена – у Арзамасовой к Авербуху только коммерческий интерес.

«Такая вроде милая... Но сына все равно попросила быть с ней осторожным. Сказала: «Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!» Сын у меня умный, думаю, правильно все до отца донесет, они сами разберутся», — делилась переживаниями экс-супруга Авербуха.

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