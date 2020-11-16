Українська травесті-діва Монро посвітила принадами в екстремально пікантних образах

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" добірку відвертих фото і розповіла про подальші плани. Вона запевнила шанувальників, що продовжить працювати на своїми проектами, незважаючи на посилення карантину.

"У каруселі нова підбірка шикарних фото. Полуничку залишила на кінець 😉 обов'язково долистайте.

Ну і на ❤❤❤❤ не скупіться. Мур", - зазначила Монро в описі.

Найбільшої уваги заслуговують три знімки зірки. На першому вона відображена у холодильника в обтягуючому трико для тренувань і вогненно-рудій перуці. Травесті-діва запхала в декольте два величезних апельсина, прикрила фруктами свої груди і млосно відкрила губи, нафарбовані яскраво-червоною помадою.

На іншому знімку Монро розвалилася на дивані в пишній сукні з газової тканини, звісивши на підлогу ногу у високих чоботях. Зірка сильно задерла поділ і оголила свої сідниці, виглядаючи з-під одягу з іншого боку. Для ще одного сміливого фото травесті-діва забралася в ванну з хамсою, вбравшись в лаковане червоне плаття. Монро засипала себе рибою і високо задерла ноги, прикривши промежину руками.

Користувачі Мережі прийшли в захват від образів моделі і поділилися емоціями в коментарях:

"Полуничка - це ще скромно сказано. Бачу дещо побільше"; "А вам теж на останній фотографії запахло хамсою і захотілося пивка😋"; "так моментально підняти "бойовий Дух";) може тільки Монро!"; "3 і 5 - просто вау! 😍 Бомба!".

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