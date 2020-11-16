Голливудская актриса Анджелина Джоли вскружила голову чрезмерной откровенностью

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды появилось архивное фото, на котором она предстала в весьма горячем виде.

Еще молодая Анджелина вышла на прогулку в пикантной кофточке на пуговицах и завязках. Актриса расстегнула кофту, в результате чего ее пышная грудь едва не вывалилась из свободного наряда. Джоли не стала надевать нижнее белье, видимо, решив выпустить своих «близняшек» на прогулку. Ее волосы были распущены, что придало особого шарму фото. Кроме этого, звезда была сильно загорелой.

Стоит отметить, что раньше Анджелина славилась своим дерзким характером. Она отдавала предпочтение дерзким и вызывающим образам, поэтому с легкостью могла появиться на людях в неприличных нарядах. Сегодня Джоли невозможно увидеть в подобной одежде. Она отдает предпочтение закрытым нарядам и темным цветам.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли в одной из старых фотосессий предстала совершенно голой. Бесстыжая звезда прикрылась только шелковой простыней, через которую просматривались изгибы ее тела. Снимок был сделан еще в тот момент, когда фигурке Джоли завидовали миллионы. Сегодня же о ее болезненной худобе не перестают писать газеты.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли переборщила с разрезом на платье, заворожив дикой красотой: мечта миллионов.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Анджелина Джоли довела до мурашек видом в тугом корсете: «Ангел во плоти».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без лифчика воссоединилась с природой, устроив дикие игры с жеребцом: «Перебор».