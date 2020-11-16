Їх вже немає в живих

У популярному серіалі "Свати" знімалися багато акторів, але не всі з них дожили до кінця знімального процесу

Як інформує Politeka з посиланням на росЗМІ, таких акторів шість.

Зокрема, Володимир Турчинський помер ще в грудні 2009 року, в серіалі відомий актор зіграв у першому сезоні, коли прийшов на допомогу дружині, якій не захотіли продавати "трубку миру".

Народна артистка РРФСР Ольга Аросєва у четвертому сезоні "Сватів" зіграла маму Ольги. Померла російська актриса в жовтні 2013 року, проживши 87 років.

Анатолій Барчук, відомий ролями у фільмах" поїзд поза розкладом "і" якщо ворог не здається", в одній із серій третього сезону зіграв Мітяя. Актор помер в 2015 році від важкої недуги.

Актор Олександр Бондаренко родом з Києва зіграв у "Сватах" (шостий сезон серіалу) епізодичну роль таксиста. Помер Бондаренко, коли йому виповнилося всього 52 роки, в 2013 році. Під час вистави «1001 пристрасть, або Дрібниці життя» акторові стало погано, він втратив свідомість посеред читання довгого монологу. Незважаючи на те, що присутні колеги намагалися зробити йому масаж серця, він помер до приїзду швидкої допомоги.

Галину Опанасенко глядач запам'ятав по участі у фільмах" Доярка з Хацапетівки "і"Повернення Мухтара". У "Сватах" вона зіграла стареньку Микитівну, а померла актриса влітку 2013 року.

Знаменитий актор Володимир Зельдін у четвертому-шостому сезонах зіграв роль батька Ольги. Знаменитість прожив довге і плідне в творчому плані життя і помер в 2016 році у віці 101 року.

Раніше ми повідомляли, що любителям культувого серіалу «Свати» повідомили приємну новину. Вона пов'язана з актрисою Людмилою Артем'євою, яка виконала роль Ольги Ковальової в популярному серіалі. Приємну звістку повідомила колега по фільму актриса Тетяна Кравченко на своїй сторінці в Instagram.

Так, стало відомо, що Людмила Артем'єва відкрила свою кулінарну сторінку в соціальній мережі.

Тепер фанати зможуть радіти не тільки знімками своєї улюблениці, а й спробувати приготувати різні смаколики за простими рецептами.

Нагадаємо, що головних зірок " Сватів "підловили за незвичайним заняттям, Артем'єву аж перекосило:" молодці, дівчатка!"

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

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