Епатажний Тарзан знає, як здивувати армію своїх шанувальників

Свіже нескромне фото стриптизер опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На знімку чоловік Наташі Корольової позує практично без одягу на тлі пальми і, мабуть, океану.

Заради спекотного кадру Тарзан повністю роздягнувся, прикривши свою головну "гордість" одним пледом.

"Небаунті, але теж прекрасно)", - підписав популярний стриптизер чергове фото в своєму Instagram.

Користувачі своєрідно відреагували на сміливий знімок Тарзана. Хтось похвалив стриптизера за відчайдушний вчинок, але були і такі фанати, які почали писати гнівні коментарі під публікацією, стверджуючи, що у Сергія Глушка нібито почалася криза середнього віку.

"А Наташа де?", "Навіщо тобі це ганчірка на тілі?", "Криза середнього віку", "Шикарний чоловік, прям як наші бразильці", "Старий вже", "Тарзан в природному середовищі існування"," нашкодив і на пальму", " чому його руки нагадують жаб'ячі лапки?", "Ви хоч удвох там?", "Дратує цей вічно голий"," Брат Волочкової", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, до кого Тарзан втік від Наташі Корольової після скандалу зі зрадами.

Вже кілька днів стриптизер ділиться знімками з теплих країв.

Цього разу артист опублікував фото в оточенні афроамериканців. Глушко надів білу сорочку з синім малюнком і шорти. Образ доповнили окуляри і капелюх. Чоловік королевою виглядав дуже задоволеним.

Нагадаємо, що Наташа Корольова завила після зрад Тарзана, під загрозою Пугачова, Собчак і Заворотнюк

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