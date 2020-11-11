Російський шоумен Тарзан, чоловік Наташі Корольової, посвітив м'язистим тілом зі Стасом Костюшкіним і Мішею Галустяном

Як пише Politeka.net, колишній соліст групи "Чай удвох" виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільне фото із зірковими друзями, в якому підвів підсумки конкурсу. Стас Костюшкін зображений з оголеним торсом, як і Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана). Між ними в піджаку на голе тіло прилаштувався Міша Галустян - найбільш бородатий з трійки.

"Отже результат конкурсу" хто тут сексі?». Для нас з Тарзаном @tarzan__official він не втішний. З неймовірною перевагою нас розгромив @m_galustyan!!! Питання, нахрена ми гойдалися все життя? 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 Всім спасибі, пішов плакати", - відзвітував Стас Костюшкін в описі.

Користувачі соціальної мережі обговорили зовнішній вигляд красенів у коментарях:

"Галустян - сексі Мен! 😁 А у вас рослинності не вистачає 😉"; " коли кубиків більше ніж у Тарзана 🦍"; "Які красені!)) 🔥 🔥 🔥 "; "Кожен сексі по своєму! 💕 "; "Куди, Сергій, справ прес?🤓 "; "Хлопчики ви теж супер.. Молодці що качаєтеся!! Так тримати!"; "Ну вже точно не Тарзан! 😂"; "Мішаню люблять за одне. Вас Стас за пісні. А Сергія за 🤔?".

Раніше писали про новий поворот у скандалі зі зрадами Наташі Корольової. За даними російських ЗМІ, Сергій Глушко розповів слідству про відео за участю двох коханок, яким його шантажують зловмисники.

Нагадаємо, що розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради королевою: "як у арабського скакуна".

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