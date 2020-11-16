Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов показав оригінальне фото, яке викликало бурхливу реакцію

Як повідомляє Politeka, знімок був опублікований на сторінці артиства в соціальній мережі Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте в самий нниз)

"Сімейне фото", - підписав кадр Крутоголов.

На фото зображені актори "Дизель шоу" Єгор Крутоголов і Євген Нікішин в міліцейській формі. При цьому Нікішин» змінив " не тільки професію, а й стать. Він позує з яскравим макіяжем і в рудій перуці.

У мережі захоплюються черговим перевтіленням артистів»Дизель шоу".

"У Булітко з'явилася конкурентка😅», «як завжди красунчики», «яка принадність», «ви супер, обожнюю вас», «Приколісти, симпатяги, обожнюю вас», «Круто, ви дуже класний актор!", "З такою красунею зрозуміло, чому у Крутоголова обличчя таке задоволене", "Жень, рудий дуже до лиця!! 😍😍🔥🔥🔥🔥😍😍😍», - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що актор "Дизель шоу" Олександр Бережок заінтригував кадром поруч з колегою-Вікторією Булітко.

Кадр був зроблений під час зйомки серіалу «вижити за всяку ціну».

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