Звезда "Дизель шоу" Егор Крутоголов показал оригинальное фото, которое вызвало бурную реакцию

Как сообщает Politeka, снимок был опубликован на странице артиства в социальной сети Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте в самый нниз)

«Семейное фото», - подписал кадр Крутоголов.

На фото запечатлены актеры «Дизель шоу» Егор Крутоголов и Евгений Никишин в милицейской форме. При этом Никишин «сменил» не только профессию, но и пол. Он позирует с ярким макияжем и в рыжем парике.

В Сети восхищаются очередным перевоплощением артистов «Дизель шоу».

«У Булитко появилась конкурентка😅», «Как всегда красавчики», «Какая прелесть», «Вы супер, обожаю вас», «Приколисты, симпатяги, обожаю вас», «Круто, вы очень классный актер!», «С такой красоткой понятно ,почему у Крутоголова лицо такое довольное», «Жень, рыжий очень к лицу!! 😍😍🔥🔥🔥🔥😍😍😍», - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что актер "Дизель шоу" Александр Бережок заинтриговал кадром рядом с коллегой – Викторией Булитко.

Кадр был сделан во время съемки сериала «Выжить любой ценой».

Напомним, звезда «Дизель шоу» Булитко не смогла сбежать от сурового полицейского: неожиданные кадры.

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