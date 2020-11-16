Озвучено нюанси нового формування податку на нерухомість

Про це пише ЛІГА.

Якщо раніше податок на нерухомість українці платили за "зайвими метрами", то тепер його хочуть прив'язати до реальної вартості житла.

У Facebook почалася дискусія про те, що податок на нерухомість хочуть підвищити до 100 тисяч гривень на рік. Але пізніше з'ясувалося, що автори публікації помилилися із зайвими нулями.

На даний момент квартира площею до 60 кв м і будинок до 120 "квадратів" не оподатковуються. Але за кожен зайвий метр власнику потрібно платити до 1,5% мінімальної зарплати — тобто 75 гривень за кожен зайвий квадрат.

Щоб виправити несправедливість з житлом, коли власники квартир на Хрещатику і Троєщині платять однакові податки, в Раді хочуть виправити методику нарахування цієї ставки.

Нардеп Данило Гетманцев пропонує обчислювати розмір ставки, виходячи з вартості самої нерухомості. Максимальну ставку податку хочуть встановити на рівні 0,2% від оціночної вартості-для житла, і 0,3% - для нежитлової нерухомості на рік. В середньому, як стверджують фахівці, річний податок на квартиру складе до 3000 грн.

Згідно з новим законопроектом, базою оподаткування є оціночна вартість об'єкта, а не ринкова – тобто реальна вартість об'єкта. Але експерти не розуміють, хто і за яких умов буде оцінювати цю нерухомість.

"Ні нинішня, ні майбутня модель оподаткування ніколи не будуть соціально справедливими", - запевняє експерт Юрій Піта і попереджає, що процедура оцінювання вартості житла може супроводжуватися корупцією.

Автори законопроекту хочуть звільнити від сплати податку житло, яке належить пенсіонерам, людям з інвалідністю, ветеранам війни і праці, малолітнім, неповнолітнім і недієздатним особам. Але це торкнеться лише тих, в чиїй власності знаходиться один об'єкт нерухомості, оціночна вартість якого не перевищує певні показники. Для квартир у містах-мільйонниках - це 300 мінімальних зарплат (1,4 млн грн), для інших — 100 мінімальних зарплат (472 300 грн).

Більш того, влада хоче стягувати податок не тільки з введених в експлуатацію будівель, але і тих, які ще будуються і непридатні для життя. Тобто, в разі затвердження документа податок на нерухомість оплатять всі.

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