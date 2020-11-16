Озвучено нюанси нового формування податку на нерухомість
Про це пише ЛІГА.
Якщо раніше податок на нерухомість українці платили за "зайвими метрами", то тепер його хочуть прив'язати до реальної вартості житла.
У Facebook почалася дискусія про те, що податок на нерухомість хочуть підвищити до 100 тисяч гривень на рік. Але пізніше з'ясувалося, що автори публікації помилилися із зайвими нулями.
Біда з дворічним сином Тодоренко, зірка зі сльозами розкрила деталі: "Всю ніч прокидався від..."
"Наречена" Харламова заткнула за пояс Волочкову своїм ідеальним шпагатом: "Як струна"
"Ну, Надюха, даєш": пекуча Дорофєєва без сорому здалася в нижній білизні, Віру Брежнєву аж прорвало
Купівля доларів заборонена, Нацбанк приголомшив рішенням: "Після посилення карантину..."
На даний момент квартира площею до 60 кв м і будинок до 120 "квадратів" не оподатковуються. Але за кожен зайвий метр власнику потрібно платити до 1,5% мінімальної зарплати — тобто 75 гривень за кожен зайвий квадрат.
Щоб виправити несправедливість з житлом, коли власники квартир на Хрещатику і Троєщині платять однакові податки, в Раді хочуть виправити методику нарахування цієї ставки.
Нардеп Данило Гетманцев пропонує обчислювати розмір ставки, виходячи з вартості самої нерухомості. Максимальну ставку податку хочуть встановити на рівні 0,2% від оціночної вартості-для житла, і 0,3% - для нежитлової нерухомості на рік. В середньому, як стверджують фахівці, річний податок на квартиру складе до 3000 грн.
Згідно з новим законопроектом, базою оподаткування є оціночна вартість об'єкта, а не ринкова – тобто реальна вартість об'єкта. Але експерти не розуміють, хто і за яких умов буде оцінювати цю нерухомість.
"Ні нинішня, ні майбутня модель оподаткування ніколи не будуть соціально справедливими", - запевняє експерт Юрій Піта і попереджає, що процедура оцінювання вартості житла може супроводжуватися корупцією.
Автори законопроекту хочуть звільнити від сплати податку житло, яке належить пенсіонерам, людям з інвалідністю, ветеранам війни і праці, малолітнім, неповнолітнім і недієздатним особам. Але це торкнеться лише тих, в чиїй власності знаходиться один об'єкт нерухомості, оціночна вартість якого не перевищує певні показники. Для квартир у містах-мільйонниках - це 300 мінімальних зарплат (1,4 млн грн), для інших — 100 мінімальних зарплат (472 300 грн).
Більш того, влада хоче стягувати податок не тільки з введених в експлуатацію будівель, але і тих, які ще будуються і непридатні для життя. Тобто, в разі затвердження документа податок на нерухомість оплатять всі.
Нагадавши, Підвищення податку до 36 тисяч: що українцям уготували в Раді
Як повідомляла Politeka, Українцям доведеться платити жорсткі податки за нерухомість плюс штрафи, деталі Закону
Також Politeka писала, що З українців витрясуть податки за новими правилами