Український комік, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий став об'єктом цькування в мережі після того, як зважився відпустити волосся

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram шанувальники стали обговорювати нову зовнішність актора. Як відомо, Кошовий зважився на кардинальну зміну іміджу. Вперше за 19 років він відпустив волосся і вуса. Артист зізнався, що зважився на експеримент під час паузи між виступами.

Варто відзначити, що далеко не всі глядачі оцінили зовнішній вигляд коміка. Багатьом експеримент припав до смаку, але ще більше людей розкритикували Кошового.

"2020 рік. Кошовий з волоссям... Збіг?", "Лисий і без щетини виглядає молодше", "Ааа...взагалі інша людина...відразу не впізнала", "Харя в фотку скоро не влізить», «ніколи не подобався», «Ох і рознесло ж його», «які жорстокі люди в коментарях», «шо аж занудило від самого себе», «рожевий Вам не пасує», «і одягнув светр для вагітних», «жахливо», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач і Євген Кошовий здивували змінами в зовнішності. Коміки зіграли разом в одному з номерів "Вечірнього Кварталу". Ткач і Кошовий грали злочинців, яких оголосили в розшук. Виглядали чоловіки дуже смішно.

Нагадаємо, що різко постарілий Кошовий здивував сивиною і густими вусами:"краще б залишився лисим".

Як повідомляла Politeka, носатий Кошовий спантеличив експериментами із зовнішністю: таким актора ще не бачили.

Також Politeka писала, що вперше за 19 років Кошовий заріс шевелюрою і бородою, кадри "бунту".