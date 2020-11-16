Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе у всій красі

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки, сьогодні виконавиця перевершила сама себе. Для знімка Тетяна вибрала прозорий наряд, коричневі чоботи і широкий шкіряний ремінь.

Знаменитість сіла близько складених колод, також поруч з нею стоїть садова тачка.

"З дитинства я завжди обожнювала творчі перевтілення і напевно Фотографія, Відео, кліпи , кіно-дають нам можливість стати і дівчиною Бонда, і панею селянкою, і бандиткою у вестерні🤠 🐎 🔫 і це тааак здорово! А як би ти назвав (а) цю фотографію? За найсмішніші відповіді роздаю Лайки Лайки Лайки 🤍🤍🤍🤍🤍 🤍🤍🤍", – підписала кадр співачка.

Менш ніж за 15 хвилин фотографію "лайкнули" майже 800 осіб. У коментарях шанувальники пишуть, що Тетяна прекрасна як завжди і їй йде будь-який образ.

"Красоточка👍💐😘😍🤗 Дуже крута фотографія, така атмосферна і жіночна☺️ Перевтілення це класно) Яка ж красива😻 тобі шалено йде цей образ, шикарна😻 Яка ви красуня 😍 Навіть не знаю як назвати таку гарну фотографію 😍😊👍 Однак револьвер був більш зручний у користуванні, і його можна було приховано носити в кобурі під полами довгої сукні або за поясом Чарівниця ніжного царства🤫 Хороша, слів немає!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Доставка Доставка дров з вогником Скрипки не вистачає, замість візку і в палаючу хату увійду... І дров наколю!!!! І корову подою.... А корову наступного разу 😹 сексуальний Дроворуб Така пристрасна🔥 я б назвала "тигриця на полюванні" 🤩 тобі йде👏", - пишуть фанати.

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Котова захопила новим сміливим образом.

Знаменитість вибрала образ "гарячого ковбоя": на дівчині надітий чорний злитий купальник лише трохи прикритий напівпрозорою тканиною, на голові – ковбойський капелюх.

Нагадаємо, екс- "ВІА Гра" Котова показала бюст і довела до мурашок

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова в спокусливому ТОПі посвітила наливними " яблучками"

Також Politeka повідомляла, що екс - "ВІА Гра" Тетяна Котова засвітила свою сестричку-красуню без одягу