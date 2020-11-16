Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала сміливий образ у новому "золотому" бікіні

Анастасія працює моделлю більше шести років, почавши свою кар'єру в РФ після вдалої фотосесії від молодого і популярного фотографа. Завдяки незвичайній на той момент зйомці дівчину помітили модельні агентства, і вона швидко стала знаменитою, адже брала участь після цього в багатьох фотосесіях.

При цьому робота Квітко не обходилася без скандалів: співпрацюючи з фірмою чоловіка Кім Кардашьян – Каньє Вестом дівчина відмовилася худнути на вимогу компанії, за що була звільнена.

При низькому зростанні дівчина важить більше 70 кілограм і вважає, що вона в хорошій формі. Завдяки тонкій талії образ дівчини здається зовсім іншим, тому кожне фото Анастасії досить бурхливо обговорюють, намагаючись розгледіти фотошоп.

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На одному з фото Настя показала шостий розмір бюста в бікіні малого розміру і посвітила достоїнствами з зухвалого ракурсу. Золоте бікіні і масивні прикраси створили досить яскравий образ для пляжного відпочинку.

"Ти виглядаєш навіть гаряче вогню; Доброго ранку я люблю тебе; ви дуже працьовита людина, і я хочу, щоб Бог завжди керував вами; прекрасний образ на тлі природи. Єство; прокидаючись, бачу, що ти стоїш переді Мною, як це вау, мені це подобається; Боже мій!! Як би ви спиралися на цю пальму 😍; дай мені шанс; дуже мило; Delícia 😍; Красива дівчина😍 😍 😍».

Також Квітко вирішила пограти під час зйомки, влаштованої спеціально для реклами енергетичного напою, представником якого вона є. Дівчина розпустила довгі локони і прогулялася на узбережжі в тонкому бікіні з принтом зебри.

При цьому Настя має намір одягла купальник розміром менше, щоб в черговий раз показати, наскільки великий у неї бюст.

Ось що пишуть шанувальники Квітко:

"Привіт, солодка; які груди матуся; ідеальна моя муза; мені здається, це дуже шикарно, правда; Вибачте, лялечка, з якої Ви планети; яке чудове спокуса; який захват; !Боже мій! !! Яка ти красива !! 😘 🌹 ; У мене дуже хороший стиль».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів