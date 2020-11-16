Скандально відома балерина Анастасія Волочкова розбурхала соцмережі пікантним виглядом

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Настя не тільки виклала в соцмережі знімок на межі дозволеного, але ще і відкрила коментарі до свого посту, що відбувається досить рідко.

На фото Настя стоїть на пляжі, схопившись рукою за пальму. На ній-роздільний коричневий купальник зі стразами, майже повністю відкриває засмагле тіло зірки. Особливо виділяється розкішний бюст балерини.

"Мій відпочинок почався! ❤ ️ 🌺 🥬 Купальнику засмаглому я ще не під стать від Ірочки Степанової своєю засмагою 😂 @ irneste але Підтягнуся! 🦢 ",- підписала кадр Анастасія Волочкова.

Правда, тривала можливість коментувати нове повідомлення недовго. Швидше за все, балерину "атакували" численні хейтери і вона, розсердившись на коментарі від них, закрила доступ до відгуків, а потім і зовсім видалила те, що встигли написати люди.

Однак нам вдалося зберегти частину з них.

"Відкрилися коментарі😅 починається найцікавіше 🔥 😆 де улюблений? Супер!👍класного відпочинку! Аерофлотом? Як же там класно, рай на землі🌺 🌺 🌺. Красуня як завжди 👍 Купальником? Красуня фігура класна трудівниця....🙌 🙌 Стройняшка Це Мальдіви, Настенька?"

Раніше ми повідомляли, що балерина Анастасія Волочкова розбурхала відвертим вбранням. Російська артистка часто епатує на публіку, щоб підігрівати інтерес до своєї персони. На цей раз вона виклала в соціальній мережі "Instagram" фото, на якому постала в незвичайній сукні з бездонним декольте.

Анастасія Волочкова розвалилася на підлозі, покритому чорною газовою тканиною. Точно так само виглядає її балетна пачка, яка тримається на контрастних шкіряних підтяжках, вони ж злегка здавили живіт. Верхню частину вбрання становить лискучий топ, який сильно обтягнув бюст зірки. Образ довершила дивна зачіска з проділом і стирчать космами, а також великий перстень на пальці - його Анастасія демонстративно виставила на камеру, спершись рукою об коліно.

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