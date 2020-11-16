Українська співачка Настя Каменських вразила відвертим виглядом і поділилася секретом успіху

Як передає Politeka.net, знаменита красуня виклала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На цей раз вона з'явилася перед шанувальниками в незвичайних джинсових шортах, які з першого погляду можна прийняти за спідницю, вони настільки короткі, що визирає білі "мішечки" кишень, а стрункі ніжки видно у всій красі.

Образ Настя доповнила футболкою із зображенням леопарда, яку щільно заправила в шорти. Артистка прийняла спокусливу позу, пригладивши волосся двома руками.

"Хочу поділитися з вами своїми трьома основними пунктами, як зробити будь-який тиждень класним і продуктивним :

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✔️ Обов'язково напишіть список запланованих справ на найближчі 7 днів, щоб нічого не забути, а наприкінці тижня проаналізувати, скільки справ встигли виконати

✔️ Спробуйте щось нове-отримати нове знання, освоїти нову навичку або навіть спробувати приготувати щось вперше ☺ ️новий досвід-це завжди плюс

✔️ Говоріть більше приємних слів (собі та іншим), більше посміхайтеся та звертайте увагу на деталі

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І бажаю вам гарного дня 😘", - зазначила Настя Каменських у пості.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили сміливий наряд співачки і залишили багато коментарів:

"Які шортики ❤️❤️❤️"; "Офігенні шортики💯 🔥 💣 👍"; "Дівчина, а вам не 17?"; "Іди від Потапа, до мене😂"; "Виглядаєш сексуально навіть в шматочку джинсиків!"; "Ось дівчина вогонь, прямо як вогник мого мангала 😂"; "Настя, хочу жити як ти🙃".

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