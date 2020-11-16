Украинская певица Настя Каменских поразила откровенным видом и поделилась секретом успеха
Как передает Politeka.net, знаменитая красотка выложила новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз она появилась перед поклонниками в необычных джинсовых шортах, которые с первого взгляда можно принять за юбку, они настолько короткие, что выглядывает белые "мешочки" карманов, а стройные ножки видны во всей красе.
Образ Настя дополнила футболкой с изображением леопарда, которую плотно заправила в шорты. Артистка приняла соблазнительную позу, пригладив волосы двумя руками.
"Хочу поделиться с вами своими тремя основными пунктами, как сделать любую неделю классной и продуктивной :
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✔️ Обязательно напишите список запланированных дел на ближайшие 7 дней, чтобы ничего не забыть, а в конце недели проанализировать, сколько дел успели выполнить
✔️ Попробуйте что-то новое - получить новое знание, освоить новый навык или даже попробовать приготовить что-то впервые ☺️ Новый опыт - это всегда плюс
✔️ Говорите больше приятных слов (себе и другим), больше улыбайтесь и обращайте внимание на детали
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И желаю вам хорошего дня 😘", - отметила Настя Каменских в посте.
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Пользователи социальной сети в комментариях оценили смелый наряд певицы и оставили много комментариев:
"Какие шортики ❤️❤️❤️"; "Офигенные шортики 💯🔥💣👍"; "Девушка, а вам не 17?"; "Уходи от Потапа, ко мне😂"; "Выглядишь сексуально даже в кусочке джинсиков!"; "Вот девушка огонь прямо как огонёк моего мангала 😂"; "Настя, хочу жить как ты🙃".
Напомним, чувственная Каменских умостилась на полу и закинула голову, пленив взглядом
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