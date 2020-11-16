51-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес показала ідеальні форми в новому ролику

Знаменитість ще влітку цього року оголосила своїм шанувальникам про запуск власної лінії для догляду за шкірою та декоративної косметики, повідомляє Politeka.net. Нещодавно красуня випустила ролик, присвячений скорому виходу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка постала в купальнику з відвертим декольте. Груди навряд чи зникли під довгими смужками тканини. Шкіра красуні ефектно блищала, завдяки падаючому світлу. Актриса розкинула руки і відкривала губи.

Також співачку показали крупним планом, її обличчя виглядало чудово - воно сяяло, і на ньому не було жодної зморшки, що в 51 рік просто чудово.

Крім того, красуню показали під час того як вона лежала у воді. Гарний вигин на заході сонця не може не заворожити своєю красою.

"Це не просто захоплення, це 30-річна мрія. Не можу чекати, щоб поділитися з вами своїми секретами догляду за шкірою!",- написала Джей Ло.

За сім годин пост зібрав більше двох мільйонів переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік знаменитості і говорили, що не можуть дочекатися виходу косметики.

"Дівчина-вогонь", - написав один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес повернулася до глядачів спиною, показавши у всій красі свою п'яту точку.

На знімку відмінно видно видатні форми зірки. Вона трохи нагнулася, випнувши свою "кім" вперед. Тонка тканина ледь не тріснула під таким напором.

Відзначимо, зірка багато танцює на своїх виступах і робить такі трюки, що позаздрить будь-яка 20-річна красуня.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".

Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:»цукерка".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця.