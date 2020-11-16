51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес показала идеальные формы в новом ролике

Знаменитость еще летом этого года объявила своим поклонникам о запуске собственной линии уходовой и декоративной косметики, сообщает Politeka.net. Недавно красотка выпустила ролик, посвященный скорому выходу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда предстала в купальнике с откровенным декольте. Грудь едва ли скрылась под длинными полосками ткани. Кожа красотки эффектно блестело, благодаря падающему свету. Актриса раскинула руки и приоткрывала губы.

Также певицу показали крупным планом, ее лицо выглядело замечательно - оно сияло, и на нем не было ни одной морщинки, что в 51 год просто замечательно.

Кроме того, красотку показали во время того как она лежала в воде. Красивый изгиб на закате солнца не может не заворожить своей красотой.

"Это не просто увлечение, это 30-летняя мечта. Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами своими секретами ухода за кожей!", - написала Джей Ло.

За семь часов пост собрал более двух миллионов просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону знаменитости и говорили, что не могут дождаться выхода косметики.

"Девушка-огонь", - написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес повернулась к зрителям спиной, показав во всей красе свою пятую точку.

На снимке отлично видно выдающиеся формы звезды. Она немного нагнулась, выпятив свою «ким» вперед. Тонкая ткань едва не треснула под таким напором.

Отметим, звезда много танцует на своих выступлениях и делает такие трюки, что позавидует любая 20-летняя красотка.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу.