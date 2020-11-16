Співачка Наталія Могилевська здивувала пристрасним поцілунком з 90-річним суддею "Танців з зірками" Григорієм Чапкісом

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця запросила знаменитого танцюриста зніматися в кліпі на пісню "Місяць" і довірила культову роль - Григорій Чапкіс зіграв графа Дракулу і викликав фурор серед глядачів YouTube. Трек став ремейком однойменної пісні, яка в 1999 році увійшла до альбому "тільки я".

У кліпі компанію Наталії Могилевській і Григорію Чапкісу склав 23-річним актор і блогер Даня Вегас, який прославився серіалом "Школа". Співачка виступила в образі одноокої коханої Дракули з рудим волоссям, а молодий артист став священиком. В одній зі сцен Наталія Могилевська ніжно поцілувала загримованого Григорія Чапкіса на очах у Дані.

В описі кліпу артистка зазначила, що для неї зйомки з Чапкісом стали великою честю, адже легендарний танцюрист був її вчителем і наставником на самому початку її музичної кар'єри:

"Наша історія дуже давня, він був моїм учителем ще в 90-х, коли я вчилася в естрадно-цирковій Академії, так що в цьому фільмі три покоління артистів".

Кліп викликав неоднозначну реакцію в мережі, багатьом користувачам сподобалися перевтілення зірок, але знайшлися і критики:

"Чапкіс Дракула? Ахахаха, хороший 😆 😆 😆 😆"; "Наталі, Вам такий колір йде більше! Образ-бомба) залишайтеся в такій зачісці і такому кольорі) Краса)"; "Наташа, не грай з дияволом. А то в його сіті потрапиш, а назад дороги немає. А це око закрите, символ ілюмінатів. Шкода що і ти заради слави, душу губиш. Але ж була моя улюблена співачка"; "Страх божий. Не потрібно було цього знімати. Ця пісня... Ці костюми.... Що це?!"; "Оригінальне відео, як на мене"; " це шедеврально😃 😱! Кліп неймовірно крутий🔥 🔥 🔥 🔥 🚀!".

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