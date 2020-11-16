Відома російська модель, актриса і за сумісництвом блогерка Яна Кошкіна, яку вважають новою "нареченою" шоумена Гаріка Харламова, похвалилася чудовим бюстом

Харламову приписують роман з моделлю, після того, як вони з'явилися разом на одній з вечірок, нагадує Politeka.net. Шоумен заперечує стосунки з Кошкіною, проте всі тільки й говорять про це.

І ось нещодавно Яна показала на своїй сторінці в Instagram нове фото. Красуня похвалилася шикарними грудьми.

На Кошкіній було надіто чорне плаття майже повністю відкриває бюст моделі. Також відкриті плечі і шия знаменитості.

Фанати викупали Кошкіну в заслужених компліментах.

"Красуня 😍 🔥 🌹 🌹 🌹 як же хороша то залози відмінні етить-бити ось це Бідони 🔥 🔥 🔥 не можна бути красивою такою... Що ти робиш з мужиками, навіщо зводиш з розуму? 😍 Не дівчина, а 🔥 🔥 🔥 зробити всього поменше на розмір було б🔥👍 😘😘😘 💯🤗🌹👌😍🔥шикарна Ось це ДАААААААА! Арбузики хватит вистачить,будь самою собою, а ні зробленої Чикой королева ельфів)))) найсексуальніша дівчина Росії що то тебе не було видно в останніх випусках або я щось пропустив? Охх Яна, ти красива дівчина, але будь ласка не посилюй ефект губ( збільшуючи), це виглядає як алкаші після запою😊 хто жив або живе в глибинках і часто зустрічав алкашів, зрозуміють і відразу побачили аналогію. У тебе відмінні губи свої і обличчя. Все і так добре! 🙏 🏻 😇 Які сиськи", – пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Яна Кошкіна спокушала великим розміром бюста, який стирчав з вирізу. Красуня підкреслила тонку талію пояском. Модель всіляко згиналася, показуючи свої обсяги.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна покуражилася в ліжку в позі жабки: "Моя ти козочка".

Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна в день розлучення Харламова з Асмус потрапила в лікарню: "біль і страждання".

Також Politeka писала, що розлучається Харламов після " пишногрудої нареченої "розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".