Российская модель и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, решилась на смелый поступок
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала селфи с патчами под глазами. Выглядела Яна превосходно. Особое внимание привлекли ее пухлые губки. Красотка рассказала поклонникам, что сегодня ей сделают операцию.
«Сегодня мне удалят зубы мудрости. Только 2 или сразу все 4, решим по ходу операции) Кто удалял, какие впечатления?)», - отметила Кошкина.
За короткое время ее пост собрал почти 8 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу отзывов.
«Яна, ты мой кумир на века», «Ты слишком мудрая», «Ну зачем такие губы?», «Впечатлений надолго. Терпения, и пусть все пройдёт легко и с улыбкой))», «Моя прелесть», "Это ужас. Боль и страдания", - пишут пользователи сети.
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Пышногрудая «невеста» Харламова показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану»
Стоит отметить, что сегодня Харламов, с которым Кошкину якобы видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой, официально развелся с актрисой Кристиной Асмус. Судебный процесс длился четыре месяца, так как суд давал супругам возможность помириться. Сегодня развод наконец-то оформили.
Как стало известно, инициатором развода выступил Харламов. Дочка Анастасия после расторжения брака останется жить с матерью.
Напомним, что Яна Кошкина поразила интимными подробностями: «По утрам он подолгу…».
Как сообщала Politeka, разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану».