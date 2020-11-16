Известная российская модель, актриса и по совместительству блогерша Яна Кошкина, которую считают новой "невестой" шоумена Гарика Харламова, похвасталась великолепным бюстом

Харламову приписывают роман с моделью, после того, как они появились вместе на одной из вечеринок, напоминает Politeka.net. Шоумен отрицает отношения с Кошкиной, однако все только и говорят об этом.

И вот недавно Яна показала на своей странице в Инстаграм новое фото. Красотка похвалилась шикарной грудью.

На Кошкиной было надето черное платье почти полностью открывающее бюст модели. Также открыты плечи и шея знаменитости.

Фанаты искупали Кошкину в заслуженных комплиментах.

"Красотка 😍🔥🌹🌹🌹 Как же хороша то Железы отличные Етить-колотить вот это бидоны🔥🔥🔥 Нельзя быть красивой такой... Что ты делаешь с мужиками, зачем сводишь с ума? 😍 Не девушка, а 🔥🔥🔥 Сделать всего поменьше на размер было бы🔥👍 😘😘😘 💯🤗🌹👌😍🔥Шикарная Вот это ДАААААААА! Арбузики 👍👍👍 Хватит,будь самой собой, а ни сделанной чикой Королева эльфов)))) Самая сексуальная девушка России Что то тебя не было видно в последних выпусках или я что - то пропустил? Охх Яна, ты красивая девушка, но пожалуйста не усиливай эффект губ (увеличивая), это выглядит как алкаши после запоя😊 кто жил или живет в глубинках и часто встречал алкашей, поймут и сразу увидели аналогию. У тебя отличные губы свои и лицо. Все и так хорошо! 🙏🏻😇 Какие сиськи ", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Яна Кошкина искушала большим размером бюста, который торчал из выреза. Красотка подчеркнула тонкую талию пояском. Модель всячески изгибалась, показывая свои объемы.

Напомним, что Яна Кошкина покуражилась в постели в позе жабки: "Моя ты козочка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина в день развода Харламова с Асмус попала в больницу: "Боль и страдания".

Также Politeka писала, что разводящийся Харламов после "пышногрудой невесты" развлекается дома с новой красоткой: "Гарик, ты супер".