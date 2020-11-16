Конфлікт між Аллою Пугачовою, Філіпом Кіркоровим і Ольгою Бузовою набирає обертів

Нова інформація з'явилася в Instagram-акаунті "Зірки тут".

Спершу була інформація про те, що примадонна Алла Пугачова запропонувала не пускати молоду співачку Ольгу Бузову на традиційний "Блакитний вогник".

З'ясувалося, що її ініціативу підтримав і продюсер Йосип Пригожин.

"Йосип Пригожин підтримав прохання Алли Пугачової не пускати Ольгу Бузову на «Блакитний вогник». Примадонна вважає, що її колега по цеху не володіє талантом", - йдеться в публікації.

Відзначимо, що з такою пропозицією Алла Пугачова виступила кілька днів тому. Як стверджують ЗМІ, вона закликала популярні телеканали РФ не запрошувати колишню учасницю "Дом-2" Ольгу Бузову на новорічні програми, оскільки у неї немає ніякого таланту.

Також раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що Аллу Пугачову дратує дружба її колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова з Ольгою Бузовою, і вона не може йому цього пробачити.

PR-менеджер Ольги Бузової Антон Богославський зауважив, що шоумен і чоловік Пугачової Максим Галкін підписаний на Бузову. За його словами, інформації про зйомки "блакитних вогникыв" поки немає, і виною тому не чиєсь прохання, а пандемія китайського вірусу.

Варто також нагадати, що в минулому році виступ Ольги Бузової вирізали з новорічної програми Першого каналу, а керівництво телеканалу пояснило це "скороченням хронометражу ефіру". У Держдумі відреагували на цей інцидент і назвали його "незаконною цензурою".

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.