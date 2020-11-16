Хореограф Влад Яма записав розказав про свій стан після того. Як отримав травму в ефірі шоу «Танці з зірками»
Відповідне відеозвернення з'явилося на сторінці артиста в Instagram, передає Рoliteka.net.
"Зі мною все гаразд. Знеболююче, лід. І потрібно зробити знімок. Щось з пальцем. Буває", - сказав хореограф.
Також Влад Яма показав фото.
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Як повідомлялося, у чвертьфіналі шоу» Танці з зірками " один танець учасники танцювали втрьох з одним із суддів. Влад Яма став партнером Юлії Саніної та Дмитра Жука. Разом вони виконали фьюжн. І він сподобався суддям. Однак після номера ведучий Юрій Горбунов повідомив, що Влад Яма отримав травму і йому знадобилася термінова допомога медиків.
Нагадаємо, минулого тижня Влад Яма з дружиною і сином відпочивали в ОАЕ. Тому номер для шоу "Танці з зірками" репетинували в основному по відео зв'язку. А тренування Наживо була тільки одна.
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