Снігова погода несподівано прорвалася до України
Про це українці самі розповіли в соціальних мережах.
Так, з 14 листопада деякі українські регіони почало засипати снігом і найбільше пощастило жителям Харківської, Сумської та Луганської областей.
Справжня хуртовина розігралася в окупованій Брянці, де сніг повністю вкрив землю і дерева.
Ратаковськи розохотила своєю пишною красою в глибокому декольте: "Ух, яка!"
"Ну, Надюха, даєш": пекуча Дорофєєва без сорому здалася в нижній білизні, Віру Брежнєву аж прорвало
20-річний син хворої на рак Заворотнюк приголомшив зухвалим образом з сигаретою в зубах: "Як схожий на матір!"
Принц Чарльз не поступиться престолом, Вільяму нічого не світить: "Так довго чекав, коли..."
Насолодитися снігом змогли жителі Харкова, де до вечора неділі його випало достатньо, і навіть відчувався передноворічний настрій. Деякі дерева навіть не встигли скинути листя, і сніг покрив жовті і червоні листя.
Відзначимо, що сьогодні, 16 листопада, погода буде досить морозною і сніжною. В Укргідрометеоцентрі попереджали, що в деяких регіонах температура може опуститися до -5 градусів.
Найхолодніше буде на Сході і в Харківській області — -3..-5 градусів вдень, але в інших регіонах "мінусів" не очікується.
У центральних і північних областях буде - +1... + 5 градусів. Найтепліше, традиційно, буде на заході країни, де термометри покажуть в середньому +5... +9 градусів, місцями від +4 градусів.
У столиці синоптики прогнозують і вдень, і вночі очікується +2... +4 градуси.
Опади у вигляді снігу очікуються в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".