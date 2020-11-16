Кого погода ще порадує

Снігова погода несподівано прорвалася до України

Про це українці самі розповіли в соціальних мережах.

Так, з 14 листопада деякі українські регіони почало засипати снігом і найбільше пощастило жителям Харківської, Сумської та Луганської областей.

Справжня хуртовина розігралася в окупованій Брянці, де сніг повністю вкрив землю і дерева.

Насолодитися снігом змогли жителі Харкова, де до вечора неділі його випало достатньо, і навіть відчувався передноворічний настрій. Деякі дерева навіть не встигли скинути листя, і сніг покрив жовті і червоні листя.

Відзначимо, що сьогодні, 16 листопада, погода буде досить морозною і сніжною. В Укргідрометеоцентрі попереджали, що в деяких регіонах температура може опуститися до -5 градусів.

Найхолодніше буде на Сході і в Харківській області — -3..-5 градусів вдень, але в інших регіонах "мінусів" не очікується.

У центральних і північних областях буде - +1... + 5 градусів. Найтепліше, традиційно, буде на заході країни, де термометри покажуть в середньому +5... +9 градусів, місцями від +4 градусів.

У столиці синоптики прогнозують і вдень, і вночі очікується +2... +4 градуси.

Опади у вигляді снігу очікуються в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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