Дженніфер Лопес, незважаючи на свій вік, вміє підкорювати натовп

Свіже фото з'явилося в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, 51-річна зірка засвітилася перед шанувальниками в червоній ляльковій міні-сукні.

З'ясувалося, що такий яскравий образ Дженніфер Лопес спеціально підібрала для щорічної премії People's Choice Awards.

І 51-річна актриса і співачка не дарма обрала сукню з об'ємним глухим коміром, облягаючим силуетом, провокаційною довжиною і яскравим червоним кольором, оскільки цього ж вечора вона забрала з собою нагороду — People's Choice Icon Award — як одна з кращих з кращих в списку ікон стилю.

Доповнили жаркий образ Дженніфер Лопес червоні губи і високий хвіст-шиньйон, тому сміливо можна назвати це одним з найкращих виходів на публіку.

"Відмінний кадр", "чудово", "красуня", "приголомшливо", "найспекотніша жінка в світі", "Королева", "як завжди гламурно", "я так голодний і хочу з'їсти що-небудь смачненьке", "Люблю тебе дуже сильно", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як 51-річна Дженніфер Лопес блиснула фігуркою у відвертій сукні. Зірка вибрала наряд з відкритою спиною.

Правда, виріз на спині виявився таким глибоким, що видно було частина апетитною «п'ятої точки». Волосся актриса спеціально розпустила перед фотосесією. Незважаючи на те, що Джей Ло не худенька, виглядає вона просто чудово.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".

Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця: "цукерка".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця.