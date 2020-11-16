Дженнифер Лопес, несмотря на свой возраст, умеет покорять толпу

Свежее фото появилось в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, 51-летняя звезда засветилась перед поклонниками в красном кукольном мини-платье.

Выяснилось, что такой яркий образ Дженнифер Лопес специально подобрала для ежегодной премии People’s Choice Awards.

И 51-летняя актриса и певица не зря выбрала платье с объемным глухим воротником, облегающим силуэтом, провокационной длинной и ярким красным цветом, поскольку этим же вечером она забрала с собой награду — People's Choice Icon Award — как одна из лучших из лучших в списке икон стиля.

Дополнили жаркий образ Дженнифер Лопес красные губы и высокий хвост-шиньон, поэтому смело можно назвать это одним из самых лучших выходов на публику.

"Отличный кадр", "Великолепно", "Красотка", "Оглушающе", "Самая жаркая женщина в мире", "Королева", "Как всегда гламурно", "Я так голоден и хочу съесть что-нибудь вкусненькое", "Люблю тебя очень сильно", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как 51-летняя Дженнифер Лопес сверкнула фигуркой в откровенном платье. Звезда выбрала наряд с открытой спиной.

Правда, вырез на спине оказался таким глубоким, что видно было часть аппетитной «пятой точки». Волосы актриса специально распустила перед фотосессией. Несмотря на то, что Джей Ло не худышка, выглядит она просто превосходно.

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