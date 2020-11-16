Курс валют пустять на дно, НБУ змінив позиції гривні: що буде з доларом

Курс валют в Україні 16 листопада обрадує сміливим зміцненням позицій гривні, про що говоритиме вартість долара і євро.

Стодоларова купюра, незважаючи на тривале зростання, істотно відкотиться: гривня «відкусить» 8,05 позиції. Схожа розправа буде і з євро. Гривня нещадно відбере у нього 5,42 позиції.

Курс валют від НБУ 16 листопада:

Долар – 28,1158 грн;

Євро - 33,2118 грн.

Абонплату на газ тотально перерахують, українців змусять платити ще більше: що буде з тарифами

Українців найближчим часом чекає чергове підвищення тарифу, чиновники розповів, як тепер налічуватимуть абонплату.

Про це розповіла член Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко.

За її словами, перерахунок пов'язаний з тим, що розмір абонплати безпосередньо пов'язаний з обсягом споживання газу кожного українця. Все використане "блакитне паливо" множать на тариф конкретного облгазу і ділять на 12 місяців. Отримана сума і становитиме абонплату.

Крім того, розповіла Кривенко, зросте безпосередньо і сам тариф. Зараз йде процес його перегляду - вони обговорюються з кожним підприємством окремо. А після того, як цифру узгодять, документ буде відправлений в профільну комісію. Вона буде проводити перевірку розрахунків, після чого його затвердить.

Українців можуть раптово позбавити пенсії, Кабмін попередив про масові перевірки: "до 20-го числа потрібно..."

Кабмін запускає масштабні перевірки, через які українців можуть позбавити пенсій.

Уряд прийняв постанову про зміни до Порядку виплати пенсій та призначення субсидій через банківські рахунки.

Після нововведень Пенсійний фонд і органи созахисту приймають заяви громадян, формують списки одержувачів виплат і відправляють їх разом з усіма необхідними документами в уповноважений банк, який зобов'язаний відкрити кожній людині персональний рахунок, а до 20-го числа кожного місяця йому потрібно відзвітувати про виконану роботу. У звіті повинні бути вказані номери рахунків, інформація про укладення договорів з клієнтами або причини відмови, таких як недостовірні відомості або брак відомостей, необхідних банку для відкриття рахунку. Через це Оформлення може зайняти чимало часу.

Нові правила також передбачають перевірку одержувача виплат.

У Білорусі в неділю затримали 1100 протестувальників

У Білорусі під час чергової акцій протесту в неділю було затримано більше тисячі осіб.

Такі дані надає Правозахисний центр"Весна".

Станом на 5:00 у списку "весни" понад 1100 імен затриманих, список постійно доповнюється. Переважна більшість були затримані в Мінську, зокрема, на " площі змін, де нещодавно невідомі на смерть забили молодого хлопця.

Минск. Людей избивают и жестко задерживают в магазине на Червякова.



Все происходит среди прилавков. pic.twitter.com/17A1JQmYNi — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

Правозахисники повідомляють і про затримання в Гомелі, Світлогорську, Новогрудку, Бобруйську, Гродно, Пінську, Бресті, Новополоцьку, Барановичах, Могильові та інших містах.

Барановичи. Протестующие спрятались в аптеке, силовики пытаются их там задержать. pic.twitter.com/JPWxoojEaz — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

У ГУВС Мінміськвиконкому підтвердили затримання в білоруській столиці, а також визнали використання спецзасобів.

Нагадавши, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців зняли на відео.