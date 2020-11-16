Курс валют пустят на дно, НБУ сменил позиции гривны: что будет с доларом

Курс валют в Украине 16 ноября обрадует смелым укреплением позиций гривны, о чем будет говорить стоимость доллара и евро.

Стодолларовая купюра, несмотря на продолжительный рост, существенно откатится: гривна «откусит» 8,05 позиции. Похожая расправа будет и с евро. Гривна беспощадно отберет у него 5,42 позиции.

Курс валют от НБУ 16 ноября:

Доллар – 28,1158 грн;

Евро – 33,2118 грн.

Абонплату на газ тотально пересчитают, украинцев заставят платить еще больше: что будет с тарифами

Украинцев в ближайшее время ждет очередное повышение тарифа, чиновники рассказал, как теперь будут насчитывать абонплату.

Об этом рассказала член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

По ее словам, перерасчет связан с тем, что размер абонплаты непосредственно связан с объемом потребления газа каждого украинца. Все использованное «голубое топливо» умножают на тариф конкретного облгаза и делят на 12 месяцев. Полученная сумма и будет составлять абонплату.

Кроме того, рассказала Кривенко, возрастет непосредственно и сам тариф. Сейчас идет процесс просмотра - они обсуждаются с каждым предприятием отдельно. А после того, как цифру согласуют, документ будет отправлен в профильную комиссию. Она будет проводить проверку расчетов, после чего его утвердит.



Украинцев могут внезапно лишить пенсии, Кабмин предупредил о массовых проверках: "до 20-го числа нужно..."

Кабмин запускает масштабные проверки, из-за которых украинцев могут лишить пенсий.

Правительство приняло постановление об изменениях в порядок выплаты пенсий и назначения субсидий через банковские счета.

После нововведений Пенсионный фонд и органы созащиты принимают заявления граждан, формируют списки получателей выплат и отправляют их вместе со всеми необходимыми документами в уполномоченный банк, который обязан открыть каждому человеку персональный счет, а до 20-го числа каждого месяца ему нужно отчитаться о выполненной работе. В отчете должны быть указаны номера счетов, информация о заключении договоров с клиентами или причинах отказа, таких как недостоверные сведения или нехватка сведений, необходимых банку для открытия счета. Из-за этого оформление может занять немало времени.

Новые правила также предусматривают проверку получателя выплат.

В Беларуси в воскресенье задержали 1100 протестующих

В Беларуси во время очередной акций протеста в воскресенье были задержаны более тысячи человек.

Такие данные предоставляет правозащитный центр "Весна".

По состоянию на 5:00 в списке "Весны" более 1100 имен задержанных, список постоянно дополняется. Подавляющее большинство были задержаны в Минске, в частности, на "Площади перемен, где недавно неизвестные насмерть забили молодого парня.

Минск. Людей избивают и жестко задерживают в магазине на Червякова.



Все происходит среди прилавков. pic.twitter.com/17A1JQmYNi — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

Правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве и других городах.

Барановичи. Протестующие спрятались в аптеке, силовики пытаются их там задержать. pic.twitter.com/JPWxoojEaz — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице, а также признали использование спецсредств.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев сняли на видео.