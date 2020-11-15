Юрій Горбунов показав, як проводить незвичайний ефір з Тіною Кароль на "Танцях з зірками"

15 листопада в ефір вийшов чвертьфінал популярного українського шоу "Танці з зірками". З цієї нагоди його ведучий Юрій Горбунов опублікував новий пост в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Горбунов перед ефіром поділився селфі з Тіною Кароль, яка допомагала йому вести програму. Вони стоять за лаштунками, а на тлі видніються традиційні для шоу диско-кулі. Горбунов вибрав для ефіру стильний костюм у велику клітку, а Кароль позувала у вузькій чорній сукні з оригінальним вирізом.

"Сьогодні ефір без глядачів, але на настрій ведучих не впливає! Ви дивитеся? Сьогодні чвертьфінал!",- нагадав українцям ведучий.

Передплатники тут же відреагували на його пост, поставивши йому більше 4 тисяч лайків менш, ніж за 20 хвилин. При цьому в коментарях зазначили, що Кароль виглядає не дуже радісною.

"Без настрою дівчинка", - написав один з передплатників.

Варто відзначити, що пізніше Горбунов видалив цей пост.

Раніше ми писали, що Горбунов виклала в мікроблозі "Instagram" знімок з ранніх сезонів, на якому станцював із зіркою. В одному з випусків пара вийшла на паркет в образах Остапа Бендера і Еллочки-Людожерки. Юрій Горбунов зазначив в описі, що це було майже 14 років тому.

Нагадаємо, кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "Молодше, ніж 14 років тому".

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