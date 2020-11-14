Популярная украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала об оскорблении, которое не может забыть

Так, звезда рассказала в программе "Жизнь великих людей" о моменте, когда один из номеров "Квартала 95" оскорбил ее. Кроме того, она пояснила, почему именно этот номер стал для нее самым оскорбительным (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"95 Квартал" частенько шутил о Тине Кароль, но их номер-пародия на популярную песню "Ноченька" обидел ее больше всего и сделал артистке неприятно.

"У них была сценка о песне "Ноченька". В тот момент я не то, чтобы обиделась, но было неприятно. Хотя ничего такого там не было. Позже парни говорили мне: "Тина, мы ничего такого не имели в виду". Чуть позже я научилась воспринимать такие номера легче и спокойнее", – призналась Тина Кароль.

Также ранее сообщалось, что популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась "любимой женщиной", за которую болеет на танцах.

Во время подготовки к эфиру звезда рассказала о своей фаворитке, которая должна победить на танцах по ее мнению:

"У меня есть любимая женщина, которая здесь танцует. Она и будет моей фавориткой. Конечно же, Юлия Санина!" - рассказала Тина во время подготовки к шоу.

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Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили.